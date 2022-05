Cantine Aperte

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 | 10.00-19.30 - Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Tour guidati in cantina e tra i filari di Monte Gorna, degustazioni vini bio e spumanti metodo classico, laboratorio 'sensoriale' in vigna, pranzo in Osteria, masterclass, musica e tanto altro ancora. PROGRAMMA - Ticket d'ingresso alla manifestazione + Calice da degustazione: € 10,00. Acquistabile in loco oppure on line. BIGLIETTI ON LINE https://bit.ly/3sBjXkL