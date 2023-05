Cantine Aperte 2023 a Trecastagni

Orario non disponibile

DOMENICA 28 MAGGIO | 10.30-20.00 - Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Dal mattino al tramonto tour guidati, picnic in vigna, pranzo in Osteria, degustazioni, masterclass, tanta musica live con l’anteprima del Marranzano World Fest, Dj set e molto altro ancora.

Ticket d'ingresso alla manifestazione + Calice da degustazione: € 12,00. Acquistabile in loco il giorno stesso della manifestazione, oppure on line. BIGLIETTI ON LINE https://cantineaperte2023-cantinenicosia.eventbrite.it.