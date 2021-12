Festeggiamo in Cantina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Per ritrovare il gusto di stare insieme, riscoprire i sapori del territorio in una chiave nuova, degustare grandi etichette, vivere le festività natalizie in serenità e sicurezza, vi aspettiamo all'Osteria di Cantine Nicosia il 25 dicembre 2021. Prezzo: € 60,00 (vini inclusi). Menu Bimbi: € 35,00. INFO E PRENOTAZIONI 095 7809238 / 095 7806767.