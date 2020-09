Il Canto Magnanimo

L'attualità del X canto dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri sarà protagonista della prossima serata del cartellone "Estate in piazza De Andrè" che quest'anno ha animato l'estate giarrese, con il patrocinio del Comune di Giarre. Il contesto storico in cui opera Dante, i protagonisti del canto, le parole scelte, tutto sarà illustrato da un grande appassionato di Dante Aligheri, Marco Strano, che spiega: "Si tende a innamorarsi di ogni singolo canto della commedia nel momento in cui lo si comprende. Dopo avere spiegato parola per parola, raccontato le caratteristiche del dantismo, una volta che si rilegge il canto chi ascolta riesce ad apprezzare quanto ha ascoltato. Il messaggio dantesco è ancora estremamente attuale, futuristico rispetto al nostro modo di vedere la società". L'anno prossimo ricorrono i 700 anni della morte del Sommo Poeta. Quale migliore occasione per prepararsi a questo anno speciale.