“Canto Ostinato” di Ten Holt al CUT

Venerdì 18 novembre alle ore 20.30 al Cut - Centro Universitario Teatrale la formazione composta da José Mobilia (vibrafono, glockenspiel, arrangiamento e direzione artistica), Rosario Gioeni (marimba) e Tommaso Farinetti (pianoforte) ai quali si aggiunge per l'occasione Stefano Zorzanello (elettronica e sound design) daranno vita a un rituale più che un semplice concerto, in cui la grande energia meditativa si sposa con una forte identità armonica e melodica.

Canto Ostinato è strutturato per cellule melodiche che l’esecutore può ripetere quante volte vuole e sulle quali ha la possibilità di intervenire con un certo grado di libertà.

L'arrangiamento di José Mobilia per pianoforte, marimba, vibrafono e glockenspiel è stato pensato e progettato per essere eseguito in trio acustico con l'intervento della musica elettronica in modo che gli intrecci ritmici e melodici di Simeon Ten Holt, già imprevedibili per loro natura, potessero trovare nuove strade nella dimensione acustica e ampliate ancor di più dal sound design che creerà un effetto di immersione sonora.

Agli studenti dell'Università di Catania sono riservati n. 30 posti al prezzo di 1 euro previa prenotazione via e-mail a cps@cpsmusic.it. Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online: www.yeventi.com. Ingresso: 5 euro. Promozione riservata agli studenti Unict: 1 euro (30 posti, previa prenotazione via e-mail cps@cpsmusic.it).