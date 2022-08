Spettacolo 'Capitan Seniu'

Il testo nasce dalla rielaborazione, curata dallo stesso autore, della commedia in lingua in un atto, intitolata "Punto a croce e nodo piano". Lo spettacolo debuttò nel 1911, riscuotendo il gradimento e l'approvazione del pubblico e della critica dell'epoca. L'anno seguente il Martoglio rielaborò il testo ed aggiunse il secondo atto. La commedia definitiva andò in scena per la prima volta il 17 Dicembre 1912 presso il teatro "Malibran" di Venezia, sul palco attori di grande talento: Angelo Musco, Marinella Bragaglia, Virginia Balisteri, Tommaso Marcellino, Angelo Campagna.

"Capitan Seniu"ebbe un grande successo di pubblico e ricevette consensi anche dai critici teatrali dell'epoca: «Ieri sera la commedia apparve al pubblico come un piccolo capolavoro. Sono due gustosi quadretti di vita familiare resi con un efficacia ed una sobrietà impareggiabili. Il lavoro, impostato con mano sicura, va segnalato per le sue situazioni felici e per il dialogo sempre fresco, arguto, geniale e di effetto non comune»(Corriere di Catania, 23 Dicembre 1912).

"Capitan Seniu" In scena al Teatro Sala de Curtis dal 15 Ottobre 2022. Adattamento e regia di Francesca Litrico.