Capodanno 2023 al 'MA'

Il Ma presenta STELLAR METASPACE • Sabato 31 Dicembre - Capodanno 2023. Un Party Scintillante alla scoperta di pianeti, stelle e abitanti dello spazio che vi coinvolgeranno tutti i sensi stuzzicando la vostra immaginazione. Sarete immersi in un’atmosfera magica: una serata in grande stile che farà sognare ogni età. Incontrerete gli Stellaralieni, sopravvissuti all’ultima tempesta spaziale che ha sconvolto inaspettatamente l’intera Via Lattea, il cui talento acrobatico sarà stupefacente.

Le danzatrici di Venere ammalieranno il vostro sguardo con la loro grazia e gli chef di Saturno vi delizieranno con le loro prelibatezze provenienti da tutti gli astri. Marte riscalderà la serata a ritmo di musica e chissà se riuscirete a vedere Plutone? Occhio a non farvi colpire da qualche meteorite vagante, potreste rischiare di prendere una cotta. Per un mondo di buoni propositi e di desideri da avverare, verrete accompagnati in un viaggio interstellare per iniziare l'anno nuovo sotto una buona stella.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 095 34 11 53 o il numero WhatsApp 347 7648487. LE PREVENDITE STELLAR METASPACE SONO DISPONIBILI: c/o Circuito Box Office https://www.ctbox.it/.../Capodanno_2023_-_Stellar...