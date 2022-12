Capodanno al Catania International Airport Hotel

CAPODANNO 2023 - Catania International Airport Hotel. Ci prepariamo a vivere la notte più attesa dell’anno, il capodanno 2023 in uno degli hotel più belli ed importanti di Catania e della riviera ionica, l’International Airport Hotel. La linea beverage di grande qualità, la raffinatezza degli arredi e i colori magici della International Airport Hotel a Catania sono gli elementi giusti per trascorrere in pieno relax e soprattutto in un ambiente di livello l’ultima notte dell’anno con la possibilità di prenotare un tavolo riservato a bordo pista accompagnato dallo spettacolo pirotecnico.

Solo disco 25€, Disco + camera hotel 110€, Cena + disco 120€, Cena + disco + camera hotel 190€, Tavolo privé disco 500€ per 10 persone. Per informazioni telefonare al 346.1802554.