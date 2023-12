Capodanno tra i Borghi dei Nebrodi

Il capodanno in un piccolo borgo ha un qualcosa di diverso e speciale: antiche tradizioni, sapori genuini, natura incontaminata e tanto tanto calore, quello dei tanti fuochi accesi per le strade, ma soprattutto quello dei suoi abitanti, della gente dei Nebrodi.

Venite a passare questo periodo di festa con tante escursioni e esperienze diverse che vi aspettano: Rocche del Crasto, Cascata del Catafurco, Rocca Calanna, borghi antichi e molto altro.

Dal 29 dicembre all'1 gennaio 2024. Per prenotazioni telefonare al numero 3703224716.

La quota comprende:

- 4 escursioni con guide associate AIGAE

- Visite guidate Centro Naturalistico La Petagna, Antico Mulino a Pietra, Telaio per la Tessitura a mano e Centro Storico di Alcara li Fusi, Longi e Galati Mamertino

- Organizzazione

curati e offerti dall'Associazione La Stretta

I seguenti e ulteriori servizi, sempre compresi nella quota, sono curati e offerti da altri soggetti:

- 3 Pernottamenti in Agriturismo in stanza doppia, tripla o quadrupla

- 3 colazioni

- 2 pranzi al sacco con prodotti tipici dei Nebrodi

- Tour du vinu ‘mmiscatu e cena trekker

- Cena in ristorante tipico

- Cenone di Capodanno esclusivo

- Pranzo di Capodanno in ristorante