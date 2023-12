Capodanno in Piazza Scammacca

Il cenone avrà inizio alle 20:00 con un ricchissimo buffet di antipasti: tra carne, pesce, salumi, formaggi e lievitati, i nostri format si trasformeranno in corner di street food con isole e show cooking.

Successivamente, accomodati ai tavoli, potrete gustare un primo ed un secondo, in attesa del buffet di dolci che concluderà la cena. Ogni portata sarà accompagnata da un calice di vino.

Ma la serata non finisce qui! A partire dalle 00:30, l'atmosfera si trasformerà completamente grazie ai DJ set di Pietro Musmeci, Alex Lo Faro e Filippo Conti che daranno il via al party disco e la Piazza diventerà una pista da ballo infuocata, perfetta per liberare tutta l'energia.

Costo ticket cenone + DJ Set: 90€. Costo DJ Set + cocktail con ingresso dalle 00:30: 20€. Per info e prenotazioni 095 678 4166.