Capodanno a 'Tenuta Voscienza'

Appuntamento per festeggiare il 31 dicembre 2022 e l'arrivo del 2023 alla Tenuta Voscienza a Santa Venerina con il 'Gran Galà di fine anno' organizzato ad hoc. Musica dal vivo con i 'Sicula Retrò', dj set 'Officina Silenziosa' e Giuseppe Castiglia come ospite d'eccezione. Per informazioni telefonare al 3473950980 o al 3492910208. Tenuta Voscenza - Via Trieste, 373 - Santa Venerina Catania.