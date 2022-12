'Capodanno in risonanza' a Villa Di Bella

Prezzo non disponibile

Una serata ricca di esperienze musicali dal vivo, danza e buon cibo. Si seguirà l’onda del suono che porterà in alto per poi entrare nel silenzio alla mezzanotte, con la luce delle candele, armonie delicate e vibranti in un momento magico di meditazione accompagnata dal bagno di suoni. Si proseguirà con l'Ecstatic Dance e la musica avvolgente fino alle prime luci dell’alba. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 347 6100262 Irene Longo, 338 8686436 Flavio Failla.