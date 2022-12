Capodanno 2023 at Oasi Park Hotel

Sabato 31 dicembre 2022 appuntamento a partire dalle ore 21.00 all'Oasi Park Hotel a Mascali per festeggiare l'arrivo del 2023. Cena a base di pesce, musica LIVE, fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte e discoteca fino a notte fonda. Costo della serata € 40 per bambini ed € 100 per adulti. Per prenotazioni telenofare allo 0957784672.