Capodanno al Relais San Giuliano

L’evento avrà inizio alle ore 20,00 con un calice di bollicine a riscaldare i cuori, avrà seguito il menu pensato ad hoc dallo chef esecutivo Gaetano Procopio. La serata proseguirà con i suggestivi fuochi d’artificio e il concerto dal vivo della Band swing e rockabilly: Danny D and the hot Billies, il momento giusto per godere della bella musica e ballare al primo piano del palmento cinquecentesco.

Costo per il Cenone di Capodanno € 150,00 per persona bevande escluse(acqua inclusa). Pe prenotare 095 98 91 671 o info@relais-sangiuliano.com.