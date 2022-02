Cappella Bonajuto - Il gioiello bizantino nel cuore di Catania

Indirizzo non disponibile

Domenica 13 febbraio vi aspettiamo per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina. Fu costruito nel IX secolo come chiesa, nel 1300 diventò cappella privata della famiglia Bonajuto, giunta nell’isola dalla Spagna.

Sarà proprio Salvatore Bonajuto ad accoglierci e mostrarci questo luogo di enorme bellezza, arricchito dalle sue opere trasferite da Castello Ursino in occasione della sua Mostra Personale “Innocenti Consuetudini” che proseguirà mantenendo l’esposizione in questa splendida cornice. Durata 40 minuti. Orari: 1° turno ore 11.00, 2° turno ore 12.00. Posti limitati. Quota di partecipazione €10,00 (pagamento in loco). Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/263680023047. Info 3928079089.