Carmen Consoli 'Volevo fare la rockstar tour' - 15 e 16 dicembre a Catania

Arriva da Carmen Consoli il primo grande annuncio per il settore musicale del 2021. Con un post sulle sue pagine social l’artista svela il suo ritorno sulla scena discografica e live il prossimo anno, a distanza di 5 anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a 2 dalla raccolta live “Eco di Sirene”.

Carmen torna con “Volevo fare la rockstar”, un nuovo album in primavera e un nuovo tour nei teatri che prenderà il via il prossimo novembre con una lunghissima serie di date già confermate. Si esibirà nella sua Sicilia per quattro date organizzate in collaborazione con Puntoeacapo: due appuntamenti a Catania (15 e 16 dicembre – Teatro Metropolitan); due a Palermo (17 e 18 dicembre – Teatro Al Massimo). I biglietti della tournée, prodotta e organizzata da OTR Live, sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.