Carnevale di Misterbianco, si entra nel fine settimana clou

In migliaia sabato scorso tra cittadini e visitatori per assistere all’apertura dell’edizione 2024 del Carnevale di Misterbianco, i costumi più belli di Sicilia! Adesso si fa spazio il weekend più festoso e colorato dell’anno. In programma le sfilate di domenica 11 e martedì 13 febbraio che, a partire dalle 16:30, animeranno il centro storico di Misterbianco. Imperdibili gli appuntamenti con la musica e l’allegria di venerdì e sabato, nel cuore di una città vestita a festa.

"Tutta la macchina organizzativa sta dando il massimo - sottolinea il sindaco Marco Corsaro - nel contesto di un brand in grande crescita. Il Carnevale di Misterbianco si afferma come grande festa popolare caratterizzata dall’originalità dei costumi e delle sue tradizioni artigianali".

Nell’ambito delle iniziative di promozione della manifestazione, i Costumi misterbianchesi voleranno lunedì 12 febbraio a Venezia per partecipare al Carnevale più famoso del mondo e portare in vetrina l’unicità della cultura carnascialesca di Misterbianco. Venerdì 9 sul palco del Carnevale l’energia travolgente di Lello Analfino assieme ai Babil on suite, band di origini misterbianchesi di fama sempre crescere. Presenterà la serata Ruggero Sardo.

Sabato 10 febbraio il tradizionale Défilé, con i costumi più belli di Sicilia selezionati dalle Associazioni del Carnevale, spettacolo presentato da Salvo La Rosa con l’allegria de I Sansoni.

L'amministrazione e le associazioni del Carnevale di Misterbianco estendono un caloroso invito a tutti a partecipare a questa straordinaria festa. È un'opportunità unica per immergersi nella creatività, nella tradizione e nel divertimento di una delle celebrazioni più spettacolari della Sicilia. Ricordate di segnare le date delle sfilate e di non perdere l'occasione di ammirare i costumi più belli e originali dell'Isola. Il Carnevale di Misterbianco 2024 promette di essere un evento indimenticabile per tutta la famiglia. Per ulteriori dettagli sul programma completo e gli aggiornamenti sull'evento, si consiglia di visitare il sito ufficiale su misterbiancoeventi.it . Non perdete l'occasione di ammirare i costumi più belli e originali dell'Isola. Il Carnevale di Misterbianco 2024 promette di essere un evento indimenticabile per tutta la famiglia.