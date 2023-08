Carnevale estivo al Lido Internazionale

Il Lido Internazionale di Catania, in collaborazione con Happy Animazione, è lieto di presentare il CARNEVALE ESTIVO con la partecipazione straordinaria dell'associazione THE CARNIVAL MASK.

Durante la serata, sfileranno i meravigliosi costumi "Con tutto il Cuore, a voi l'Amore" realizzati da Giuseppe D'Alessandro e da tutto lo staff di The Carnival Mask in occasione del Carnevale di Misterbianco 2023. I partecipanti al Carnevale in maschera, sfileranno a loro volta, per decretare il travestimento più bello della serata. Al termine della sfilata, si ballerà nella Terrazza Lì del Lido Internazionale, insieme allo staff di Happy Animazione guidato da Peppe Russo. Per l'intera durata dell'evento, sarà attivo il servizio Bar e Pizzeria.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare le pagine social https://www.facebook.com/lidointerna o la pagina Instagram @lidointernazionaleofficial.