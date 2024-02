Domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle ore 11.30, appuntamento con il 'Carnevale in Via Sant'Anna'. Laboratori di illustrazione con Nadia Ruju (da 6 a 10 anni) alle 16.00 ed alle 17.30 (numero di telefono 338-1798486 per prenotare la partecipazione). Truccatrice bimbi Claudia Corona dalle 11.30 in poi.

Gregorio Calderone costruzione da 7 a 12 anni a partire dalle 11.30 (numero di telefono 335-5304193 per prenotare la partecipazione). Virginia Caldarella maschera immaginaria da 7 a 12 anni alle ore 16.00 ed alle ore 17.30 (numero di telefono 328-9541202 per prenotare la partecipazione). Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo dalle 19.30 in poi (spettacolo gratuito).

Allestimenti e vestiti sartoria sociale Midulla con Maletinte. Dj Siglistyla