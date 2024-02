€ 10 (6 € per i possessori di LUDUM card)

Carnevale in Wonderland. Continua la settimana delle materie S.T.E.M. al LUDUM , con un evento spettacolare, Carnevale in Wonderland. Attività pensate per stimolare e divertire.

Entra nel labirinto delle illusioni in un mondo di illusioni ottiche fantastiche e forvianti. Spirali, immagini cangianti , prospettive inverse, vi immergerete in un mondo che scuoterà le convinzioni che avete sulla realtà, divertendosi insieme.

Visiterete nel rifugio del Brucaliffo per creare nel suo laboratorio illusioni sconcertanti che vi porterete a casa a ricordo della giornata. Se ancora avrai forze il Terribile Scordatus vi coinvolgerà in scherzi carnascialeschi, con esplosioni, congelamenti e fuochi in uno spettacolo degno del Carnevale più divertente della storia.

Non mancheranno balli e musica per divertirsi insieme nella festa più pazza dell'anno. Attenti alla regina di cuori e ad altri personaggi inquietanti che si aggirano nel nostro centro.

Un evento così divertente stimolante solo al LUDUM è possibile viverlo. Prenotazione OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529. Apertura biglietteria ore 17:00 inizio attività ore 17:30.