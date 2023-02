Carnevale di Misterbianco 2023

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 11/02/2023 al 21/02/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Misterbianco

Come ogni anno è ovviamente imperdibile l'appuntamento con il Carnevale di Misterbianco edizione 2023. L'appuntamento è fissato dall'11 al 21 febbraio. Tra gli ospiti della manifestazione spiccano anche l'attrice Manuela Arcuri, il comico Dario Bandiera ed 'I Soldi spicci'.

Oltre alla classica sfilata dei carri allegorici, tantissimi gli eventi ai quali poter partecipare: gare culinarie, animazioni per bambini, concerti gratuiti (The Kolors), maccheronata del Carnevale, feste in maschere e musica, Museo del Carnevale, Coppa Carnevale Misterbianco (torneo di calcio giovanile), truccabimbi, walking tour di Misterbianco.

Per poter visionare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link. Per informazioni specifiche telefonare al 333-6172761.