“Caro papà” al Teatro Metropolitan

Sabato 4 e domenica 5 dicembre (sabato doppia replica alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania sarà messo in scena “Caro papà”, spettacolo scritto dallo stesso Gilberto Idonea e che oggi vede in scena il figlio Alessandro, che ne firma anche la regia, insieme a Gino Astorina, Giovanna Criscuolo, Carlo Kaneba, Manuela Ventura, Salvo Disca, Enrico Pappalardo, Federica Fischetti, Antonella Cirrone e Giuseppe Brancato. “Caro papà” è una commedia che si potrebbe definire “un treno in piena corsa”, un testo che, ripro-ponendo e intersecando verità ed inganni procede in un susseguirsi di risate e non lascia respiro allo spettatore, che dovrà attendere fino alla fine la risoluzione del grande bluff.