'Il bosco misterioso': Halloween per bambini

Martedì 31 ottobre 2023, il bosco della Capinera si riempirà di mistero e magia. Celebreremo la fine dell’estate ed esorcizzeremo la paura della morte, celebrando la gioia della vita, l’allegria, l’amicizia. Un pomeriggio indimenticabile dedicato a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni.

PROGRAMMA: Ritrovo a Casa della Capinera ore 15.30. L’evento è ricco e ha dei tempi ben scanditi. Chi arriverà in ritardo si perderà l’inizio dell’avventura. Ore 16: bambine e bambini, senza i genitori, partiranno alle volte di una caccia ai misteri nel bosco.

Divisi in squadre e accompagnati da personaggi magici, dovranno affrontare prove, svelare indovinelli, trovare alberi parlanti, lavorare in gruppo e seguire la mappa che li guiderà fino al cerchio di fuoco e allo Stregone del Bosco. Intorno al fuoco, sgranocchiando una sana e gustosa merenda, saranno incantati da fiabe e racconti antichi, avvolti da un’atmosfera da sogno che non dimenticheranno mai.

Ritorno alla struttura previsto per le 19.30/20.00. I genitori potranno aspettare i figli e godere del bosco e dei sentieri intorno alla Capinera, o potranno lasciarli e tornare a prenderli per le 19.30. Per mantenere il clima di magia, i piccoli non potranno portare con sé eventuali telefoni cellulari.

COSTO E PRENOTAZIONI: L’evento è riservato a un massimo di 40 avventuriere e avventurieri del mistero. Costo 15 €, comprensivo di merenda. Prenotazione obbligatoria ENTRO MERCOLEDÌ 25 solo con messaggio whatsapp al 3287220600, specificando nome ed età della bambina o bambino ed eventuali allergie alimentari. Al momento della prenotazione vi verranno fornite le informazioni per completare la procedura di registrazione con il pagamento della quota prevista.