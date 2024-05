Live: ai Mercati Generali, Casino Royale per la prima di Mondo Ritmo festival

Domenica 2 Giugno, Mercati Generali e Pulp presentano la prima edizione di Mondo Ritmo, il festival dedicato alla musica che apre le porte all’Estate. Protagonisti I Casino Royale, nome leggendario della musica alternativa italiana, che ritornano dal vivo a Catania dopo alcuni anni di assenza.

Ad aprire il loro concerto il nù soul elegante e potente dei catanesi Go.Soul.Map, il cui album d’esordio sta riscuotendo applausi da tutta la stampa specializzata, italiana ed estera. A seguire invece la super star dj iraniano/tedesca Paramida, resident del Berghaim di Berlino e Fatima Koanda, astro nascente della scena clubbing italiana. Prima e durante, i dj set di Knottyboy; Discohill; Kenzo; Buena Vibra; Salvo Miceli, cioè alcuni dei nomi più interessanti del clubbing catanese.

Casino Royale

Casino Royale sono una leggenda della musica italiana: insieme ad Afterhours, CSI, Marlene Kuntz, 99 Posse hanno definito gli standard di una intera generazione, degli anni ’90, portando per la prima volta in Italia la scena alternativa al grande pubblico. Tanto che gli stessi U2 li vollero sul palco nel loro Pop Mart Tour del ’97, di cui aprirono ben due date. Nati in una Milano post punk sulla scia di Clash e Specials. nei primissimi anni novanta ribaltano ogni punto di riferimento all’interno del loro suono contaminandosi con le evoluzioni contemporanee dei generi già presenti nel loro DNA, è il momento del ragga-hip hop, del rock di matrice black e di quello che viene definito cross over. Ricerca sonora, utilizzo dell’elettronica, un suono mai sentito da una band italiana che produce e crea in simultanea con una scena internazionale non inseguendo il sound del momento.

Paramida

Paramida è uno dei nomi più caldi e originali della scena dance mondiale. Producer talentuosissima, dj resident al Panorama Bar del Berghain di Berlino, cioè la Mecca del clubbing internazionale, e titolare dell’etichetta Love On The Rocks. Tedesca-iraniana, lo scorso anno la BBC l’ha inserita nel suo 100 Women Poll per aver sfidato le restrizioni culturali per le donne di origine iraniana. Utilizzando gli spazi, che si è conquistata, per sfidare le norme di genere nell’industria della musica e della vita notturna, tradizionalmente dominata dagli uomini. I suoi set sono caratterizzati da un personalissimo blend sonoro di proto-house e trance, gemme percussive e high-energy techno, dream house italiana e new beats. “Mentre passavo notti e giorni nei club ballando ai set degli altri dj, ho pensato a un certo punto: Accidenti, perché sta suonando questo adesso? Quel pezzo o quell’altro ci starebbero molto meglio. Così ho iniziato a fare la dj. Questo vale, tra l'altro, per tutto nella vita: se sei stanco di qualcosa, sii un esempio migliore o fallo a modo tuo.”

Fatima Koanda

italiana, di Bergamo ma milanese di adozione, è allo stato delle cose di oggi la vera next big thing della nostra scena clubbing. In cui rappresenta una figura a tutto tondo, artista, dj e modella, che non trova precedenti in nessun’altra prima di lei. I suoi set si muovono tra techno, groovy house, electro e alcune influenze afro-tribe. Musica seducente e di impatto, che riflette una personalità versatile ma riconoscibilissima e precisa. È la nuova resident al Solida, la festa queer al QClub. Prevendite qui