In occasione delle celebrazioni in onore del compositore catanese Vincenzo Bellini Progettart presenta l'evento "Caste Dive, omaggio alle eroine belliniane", a cura di Giuseppe Montemagno, Docente di Discipline Storico-Musicali presso l'Accademia delle Belle Arti e l'Istituto di Studi Musicali V. Bellini di Catania. In programma musiche di Vincenzo Bellini, arie e duetti da "Adelson e Salvini", "I Capuleti e i Montecchi", "I Puritani". L'evento è in co-organizzazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e con la Biblioteca Comunale V. Bellini. Per l'accesso all'evento è richiesto il GREEN PASS. L'ingresso alla Biblioteca avverrà da via Spagnolo (traversa via Etnea alta). I posti sono limitati. Info e prenotazioni al 347-0907421.