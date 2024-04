Al Castello “Festa dei sapori e dei saperi" e "47° Sagra della ricotta e dei formaggi"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 24 e giovedì 25 aprile 2024, in occasione della Festa dei sapori e dei saperi – 47a Sagra della ricotta e dei formaggi di Vizzini a cura del Comune di Vizzini, Beedini Agricultura - con l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani e in collaborazione con Officine Culturali - vi aspetta al Castello ex carcere mandamentale di Vizzini con tanti appuntamenti dedicati al mondo delle api, dell’apicoltura e del miele.

Un ricco programma, che si aggiunge ai tanti eventi e alle tante iniziative che si terranno a Vizzini, che prenderà il via il 24 aprile alle 15:30 con la presentazione della mostra “Apicoltura siciliana tra tradizione e modernità”, della mostra fotografica “I tesori dell’alveare” e della mostra grafica “Erbacce.

Viaggio imperfetto tra la flora apistica siciliana” di Rami Calò, che saranno visitabili dal 24 al 28 aprile 2024. La giornata di mercoledì 24 aprile proseguirà alle ore 17:00 con un appuntamento dedicato a “I mieli di Sicilia e il loro uso in cucina” con la chef Bonetta Dell'Oglio e con il presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani Antonino Coco (la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3476206433 | aras@apicoltorisiciliani.it).

A seguire verrà proiettato al Castello di Vizzini il documentario del regista Carmelo Nicotra “Verso la primavera”. La giornata del 25 aprile, invece, sarà dedicata a “I mille millefiori di Sicilia”, degustazioni guidate a cura di Beedini AgriCultura e dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani con S. Strano, N. Casella e F. Bellomo (esperti di Analisi sensoriale dei mieli).

Nella giornata del 25 aprile al Castello verrà ospitato "Un gazebo al Castello di Vizzini”, con degustazione di prodotti agroalimentari della filiera corta a cura dell’ATS Raggio Ibleo.