Castiglione di Sicilia, Contrade dell’Etna in programma nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2022

Vino e Castiglione di Sicilia. Un binomio che si rinnova il 2, 3 e 4 aprile 2022 per Contrade dell’Etna, l’evento che promuove i vini del vulcano con il coinvolgimento delle cantine del territorio. Castiglione è particolarmente votato e negli ultimi 25 anni ha fatto del vino il suo punto di forza, d’altra parte 46 delle 133 contrade che rientrano nel disciplinare della Doc Etna si trovano in quel territorio. Non è un caso che i prezzi dei terreni siano lievitati da 18 mila a 200 mila euro ad ettaro in pochi anni.

“Con piacere torna Contrade dell’Etna – dichiara il sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda -, il simbolo della rivoluzione enoica dell’Etna e del nostro territorio. Oggi più che mai il vino diventa centrale per noi, accanto ad attrattive turistiche naturali come l’Etna, ovviamente, e l’Alcantara”. Enologia volano per l’economia e anche per il lavoro, dando occupazione, a vari livelli, a tanti giovani del luogo ma anche ad alcuni che arrivano da fuori.

Ad ospitare Contrade dell’Etna, quest’anno dedicata all’ideatore Andrea Franchetti, scomparso lo scorso anno, sarà il Sicilia's Picciolo Golf proprio a Castiglione di Sicilia. Ospite d’eccezione sarà Attilio Scienza, il docente universitario, tra i maggiori esperti al mondo di vitivinicoltura che sabato 2 aprile terrà una conferenza sull’Etna e i suoi vini.

Questo l’elenco delle 79 cantine che hanno già aderito alla manifestazione, per la quale la data ultima d’iscrizione scadrà il prossimo 10 marzo: