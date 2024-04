Catania al tempo di Agata: storia, archeologia, mito e devozione

Unisciti a noi in un'emozionante esplorazione di Catania, sulle orme di Sant'Agata, la martire che ha segnato la storia e la spiritualità della città. Partendo dal Museo Diocesano, con le sue sale dedicate alla vita e al culto di Sant'Agata (sala del fercolo e Salone Sant’Agata), il tour si snoda attraverso i luoghi simbolo del suo martirio: dalla storica Piazza Stesicoro, con la fornace che testimonia il suo ultimo atto di fede tramite il supplizio, al Santuario del Santo Carcere, dove venne rinchiusa e la sua resistenza divenne leggenda dopo le accuse mosse dal proconsole Quinziano.

Proseguiremo verso la vecchia Cattedrale, dove recenti scavi hanno svelato antiche sepolture martiriali, per concludere il nostro viaggio nella suggestiva via Androne, alla scoperta dell'antica area cimiteriale cristiana. Un percorso unico che intreccia storia, archeologia, mito e devozione, per rivivere le fasi del primo Cristianesimo a Catania.



Punti toccati: Museo Diocesano, Chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, Chiesa di Sant’Agata al Carcere, Chiesa di Sant’Agata la Vetere, Via Androne.

Da aggiungere al costo della visita guidata 4,00€ per il biglietto integrato Visita Museo Diocesano, Chiesa di San Biagio in Sant’Agata la Fornace, Santuario del Santo Carcere, Chiesa di Sant’Agata la Vetere. Prenotazione obbligatoria al link.