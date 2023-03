Catania alchemica esoterica

Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, alchemici ed esoterici. Sarà data una interpretazione alle statue poste sugli abachi del portale della Chiesa del Santo Carcere. Si parlerà della Norma e il rapporto con la dea Luna, delle donne che fecero parte della storia di Catania quali ad esempio Gammazita e la Baronessa di San Giuliano.

Le tappe principali del nostro itinerario comprenderanno piazza Stesicoro, l’anfiteatro romano, l’ex ospedale di San Marco, la Statua di Bellini, la piazzetta del Santo Carcere, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, via Crociferi, l'arco delle Benedettine, Piazza Università , le leggende dei lampioni, il forum Lunaris, il forum Achilleis, la Platea Magna ed il suo “ Liotru” .

Ed ancora della fontana dell’Amenano e del Duomo con le simbologie velate. Il castello Ursino con le stelle a cinque e sei punte. Esoterismo, leggende, aspetti storici meno noti e simbologia saranno le principali chiavi di lettura del nostro tour.

TOUR – MEETING POINT piazza Stesicoro ore 19.00 di fronte l'ingresso dell'anfiteatro, durata due ore. Il tour è svolto interamente a piedi, non sono previsti ingressi e soprattutto non ci sono barriere architettoniche. Adatto ai bambini. Costo 10 euro. Consigliamo di parcheggiare in piazza Carlo Alberto. Per prenotazioni obbligatorie e informazioni telefonare al 3207115715