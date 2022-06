Catania apre le porte ad una visione del design

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un nuovo dialogo tra creatività e funzionalità che apre le porte ad una nuova visione del design, per un’esperienza qualitativamente pregiata e altamente personalizzata. È questo il leitmotiv del nuovo concept store che vede protagoniste due storiche realtà imprenditoriali di Catania, Castellana e Abitare, accomunate da professionalità, intuizione, ricerca costante e nuovi indirizzi. Un hub inedito, un vero e proprio “ufficio di stile”, uno spazio elegante e innovativo, realizzato a misura dei desideri di ogni tipo di cliente, a pochi passi dalla splendida scogliera di Catania, dentro la città, per trovare la soluzione ideale alle proprie richieste. Gli ambienti di casa proposti nello store sono tutti funzionali al vivere quotidiano. La costante sperimentazione di Castellana e Abitare, ha permesso di armonizzare le collezioni Bath & Home sulla base della forte identità dei due mondi, suggellando l’incontro tra design haute couture e materiali pregiati. Mentre gli occhi osservano ambientazioni sempre nuove in cui la classe del design storico si alterna alle forme più estrose e suggestive di quello contemporaneo, le mani sfiorano tessuti, carte, fibre e materiali; il respiro si apre alle note di essenze che profumano l’ambiente e l’ascolto si abbandona a una musica delicata nell’aria. Lo store è pensato anche come un luogo di incontro, di formazione, un contenitore vivace che valorizza la “cultura del progetto”, portavoce di una estetica fatta di dettagli unici e di un puntuale equilibrio compositivo generato da proporzioni perfette, superfici pulite e finiture inedite che concorrono alla definizione di uno stile. Dalle ante al pavimento pregiato, dall’arredo bagno al tessile, dal piano cottura alle tende, alle piantane. Ogni elemento funzionale, congiuntamente a quello decorativo, viene pensato e progettato per un’immagine organica e coordinata, ma anche per restituire praticità ai sistemi d’arredo mantenendo sempre una coreografia bespoke, personalizzata e sartoriale, che porta con sé la creatività e la capacità di trasformare un’idea in sistema d’arredo. L'arredamento Custom Made è il servizio top level, generato al fine di promuovere una esperienza nell'arredamento bathroom, mettendo all'opera tutte le migliori maestranze artigianali, per la realizzazione di un esclusivo ed unico progetto. Una customer experience inedita che si sviluppa su una superficie di 1500 metri quadri in un blend di libera espressività progettuale, eleganza, comfort e funzionalità. L’arredo indoor e outdoor Made in Italy è valorizzato da uno styling delicato, che sottolinea i tratti distintivi di ciascun brand. Il risultato è un concept store originale ed esclusivo nella capacità di coniugare componenti d’arredo e servizi di progettazione, creazioni e competenze, al fine di realizzare spazi fedeli alle diverse esigenze di funzionalità ed estetica. Uno degli aspetti performanti del sodalizio delle due realtà imprenditoriali, è l’unicità di ogni singolo progetto che viene realizzato su misura per poter rispecchiare ogni tipo di personalità. A celebrare questa nuova sensibilità degli arredi d’autore, un momento conviviale che si terrà venerdì, 17 giugno, a partire dalle 18 all’interno dello showroom in via A. Caruso, a Catania. Appassionati di design e manifattura, rappresentanti delle istituzioni, testimonial e creativi vivranno live la new home experience di Castellana e Abitare in un evento unico e glamour per un opening speciale, dal carattere evocativo che darà vita ad un’esperienza esclusiva.