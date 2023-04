In questo tour si parlerà della storia di Catania araba e giudaica, con particolare attenzione ai luoghi, ai quartieri e ai simboli. E' incluso un primo approccio ai rudimenti della lingua e cultura araba. Seguirà la visita alla moschea e un giro per la Civita. Si parlerà della storia di Eliodoro. Seguirà una visita nell'antica Giudecca e si discuterà del ruolo che gli Ebrei hanno avuto nella costruzione del castello Ursino.

Per la partecipazione è necessario portate un notes per gli appunti e per le donne un velo per coprire il capo. Costo del tour 15 euro. Per prenotazioni e informazioni telefonare al 3207115715. L'ordine di arrivo delle richieste sarà prioritario nella formazione del gruppo.