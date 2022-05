Via alla terza edizione del "Catania book festival", tra gli ospiti anche Francesca Michielin

Inizia domani la terza edizione del Catania Book Festival- Fiera internazionale del libro e della cultura che si terrà a Catania dal 6 all'8 maggio per il terzo anno consecutivo. L'evento si terrà al complesso fieristico "Le Ciminiere" di Viale Africa. Il team organizzativo interamente under 30 coordinato dal direttore Simone Dei Pieri, è al lavoro per accogliere al meglio scrittori, studiosi ed esperti che interverranno alla manifestazione. Catania Book festival proporrà incontri con la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin che incontrerà i lettori sabato 7 maggio con il suo "Il cuore è un organo" (Mondadori); con il talento di Jonathan Bazzi che presenterà "Corpi minori" (Mondadori) domenica 8 e dell'attore Paolo Calabresi che da anni si misura con successo anche con la scrittura e ora propone il suo "Tutti gli uomini che non sono" (Salani). Ma anche con i personaggi fragili e violenti della scrittrice catanese Elvira Seminara che venerdì 6 presenterà il suo nuovissimo "Diavoli di sabbia" (Einaudi) e gli incontri dedicati alla filosofia animati dalla amatissima coppia Gancitano- Colamedici e dal prof Barbasophia- Matteo Saudino ("Ribellarsi con filosofia"). Sabato 7 sarà la volta dei saggi narrativi del giornalista Peter Gomez coautore di "Mani pulite. La vera storia" (Chiarelettere) e domenica 8 delle scrittrici Lisa Ginzburg e Veronica Pivetti.