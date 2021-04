Catania Book Festival 2021

Seconda edizione per il Catania Book Festival, il Festival del Libro e della Cultura, che dal 21 al 23 maggio riporta a Catania una tre giorni di incontri con autori ed autrici, personaggi del mondo della letteratura, della musica, dello spettacolo, dello sport e molto altro. Il Catania Book Festival, come già avvenuto nel 2020, si svolgerà in ottemperanza a tutte le disposizioni in materia di sicurezza, motivo per cui sarà previsto l'accesso previa prenotazione.

Seguite l'evento e i canali ufficiali del Catania Book Festival per restare aggiornati su tutti gli aggiornamenti e non perdervi nulla. L'ultima novità riguarda la circostanza che l'evento potrà essere seguito anche su Tik Tok.