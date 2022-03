Catania Book Festival - 6/8 maggio 2022

Orario non disponibile

Quando Dal 06/05/2022 al 08/05/2022 Orario non disponibile

Quest’anno Mercurio è l’ambasciatore e protagonista della III edizione del Catania Book Festival, Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, che si terrà dal 6 all’8 maggio 2022 al Centro Fieristico “Le Ciminiere". Protettore dei viaggiatori, del dialogo e delle trasformazioni, era considerato il messaggero degli dei.

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, ricco di trasformazioni e preoccupazioni, pensiamo che l’incontro, la cultura, l’arte, la storia, la musica, siano ancora più importanti e possano aiutarci a costruire un futuro migliore. Per aggiornamenti ed informazioni sull'evento e sul programma della manifestazione cliccare sul seguente link.