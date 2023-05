Catania Book Festival 2023

Prezzo non disponibile

Il Catania Book Festival è la Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, un luogo unico in cui la città di Catania diventa centro culturale del Paese, parlando di poesia, sport, arte, cinema, scienza, innovazione e molto altro, permettendo a chiunque di avvicinarsi e restarne affascinato. Dal 5 al 7 maggio 2023 il Catania Book Festival porterà a Catania autori, autrici, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di approfondimento, workshop, panel e molto altro.

Per acquistare il biglietto o l'abbonamento in prevendita: www.liveticket.it/cataniabookfestival. Per consultare l'intero programma della manifestazione clicca sul seguente link.

Prezzi dei biglietti

Ticket base - 10 euro

Abbonamento base - 25 euro

Ticket ridotto - 7 euro

Abbonamento ridotto - 15 euro

(biglietti e abbonamenti ridotti sono riservati agli under15 e agli over70

e sono disponibili solo al botteghino)

Ticket comitiva - 5 euro/ciascuno

Abbonamento comitiva - 12 euro/ciascuno

(biglietti e abbonamenti solo per gruppi sopra 15 persone

e solo su prenotazione)

GRATUITO

disabili e under6

(accompagnatori e genitori pagano intero)

Per info e comitive:

?info@cataniabookfestival.com