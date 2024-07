Venerdì 12 luglio Torna Catania Cammina d' Estate. Camminata serale per le vie del centro storico. Quest' anno in versione musicale. Walk'nMusic da non perdere.

Camminare per le vie del centro storico a ritmo di musica e guidati dalla voce di istruttori di camminata sportiva, direttamente in cuffia. Posti limitati. E per concludere Gran finale in piazza Duomo con (a scelta).

1.Granita e brioches

2.Tavola calda e bevanda

Appuntamento Ore 19.15. Piazza Stesicoro (Fine attività ore 22.00 circa), https://maps.app.goo.gl/JTYrwkQVLKNDSVPD8. Quota per persona € 15.00. L' attività avrà luogo con un numero minimo di 12 partecipanti. Prenotazioni fino ad esaurimento cuffie. Prenotazione obbligatoria su. Info 392 807 9089.