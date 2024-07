Catania cammina d'estate: walking music sotto il vulcano

Indirizzo non disponibile

Dopo il grande successo della scorsa edizione Sicilia Gaia in Collaborazione con Nordic Walking Etna propone una camminata sportiva serale per le vie del centro storico. Quest anno in versione musicale.

Cammineremo per le vie del centro storico a ritmo di musica e guidati dalla voce di istruttori di camminata sportiva, direttamente in cuffia. Concluderemo la serata in piazza Duomo con un break a scelta. 1.Granita e brioches. 2.Tavola calda e bevanda.

Appuntamento Ore 19.15 Piazza Stesicoro (Fine attività ore 22.00 circa). Quota di partecipazione per persona € 15.00. L'attività avrà luogo con un numero minimo di 12 partecipanti. Prenotazioni fino ad esaurimento cuffie su https://linktr.ee/siciliagaia. Info 3928079089.