Catania cammina di sera sotto le stelle

Sicilia Gaia in collaborazione con Nordic Walking Etna, organizzano una camminata sportiva cittadina sotto le stelle. Cammineremo lungo le strade dello shopping cittadino, quando a sera, saracinesche abbassate e traffico placato, potremo goderci le luci e i suoni dei nostri passi. Il percorso si snoda sul lungomare di Catania, in direzione piazza Europa

Seguiremo poi il Corso Italia e il viale XX Settembre fino a raggiungere Piazza Roma. Da qui si costeggia la Villa Bellini e si imbocca la via Umberto, fino a Piazza Galatea. Si ripercorre infine il lungomare in senso opposto, per ritornare al punto di partenza.

Note tecniche. Punto di incontro per la nostra camminata S. Giovanni li Cuti, suggestivo borgo marinaro nel cuore di Catania. Il percorso verrà guidato da un'istruttore esperto. Data 29/6 ore 21.00. COMUNE: Catania. TIPOLOGIA: facile; LUNGHEZZA PERSORSO: 6 Km a/r; MATERIALI OCCORRENTI: scarpe da camminata, cappellino, abbigliamento da camminata/corsa. Quota di partecipazione €8. Numero minimo di partecipanti 10. Prenotazione obbligatoria entro il 28/6 https://forms.gle/EFvp16HtktQGFSfSA. Info whatsapp 3928079089.