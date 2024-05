A Catania la conferenza nazionale su infanzia e adolescenza

Domani e dopodomani, il 23 e 24 maggio 2024, si svolgerà al Palazzo della Cultura e al Palazzo Biscari di Catania il convegno dal titolo "Costellazioni di cura", organizzato dal coordinamento nazionale delle comunità per minori (Cncm. Il titolo del convegno nasce da una suggestione: che la cura di un minore o di una minore sia un insieme di attività, soprattutto legate all'ascolto. Una costellazione, insomma, di gesti e parole, di movimenti collegati tra loro che, tutti insieme, compongono la figura di educatori ed educatrici.

A Palazzo Platamone e a Palazzo Biscari, nel capoluogo etneo, a partire dalle 9.30 di domani mattina, si discuterà di infanzia e adolescenza, ascoltando le parole di importanti esperti in materia di pedagogia, psicologia, neuroscienze ed educazione. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore ai Servizi sociali del Comune di Catania Bruno Brucchieri, sul palco si alterneranno gli interventi di Isabel Fernandez, Giovanni Rapisarda, Ermanno Tarracchini, Ilaria Vannucci, Diego Miscioscia e Cesare Moreno.

Fernandez è la presidente di Emdr Italia, l'organismo che si occupa della formazione sul metodo psicoterapico per il trattamento dei traumi emotivi; Rapisarda è direttore dell'Unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza dell'Asp di Catania; Tarracchini, neuro-pedagogista e docente nelle scuole secondarie di primo grado e all'università di Modena e Reggio Emilia; Vannucci è psichiatra e psicoterapeuta, esperta in psicotraumatologia; Miscioscia, fondatore dell'Istituto Minotauro, insegna alla "Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l’adolescente e il giovane adulto"; Moreno, infine, è presidente dell'associazione Maestri di strada onlus, che si occupa di contrasto all'emarginazione giovanile e alla dispersione scolastica.

La location degli appuntamenti di domani è il Palazzo della Cultura. Venerdì, invece, ci si sposterà a Palazzo Biscari. Tra focus group, spettacoli teatrali e relazioni sull'evoluzione dell'individuo nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, ci sarà spazio anche per raccontare le esperienze europee in risposta alle complessità della crescita: saranno analizzati, in particolari, approcci pedagogici sperimentati in Francia, Svizzera e Spagna. La conferenza nazionale "Costellazioni di cura" si concluderà venerdì 24 maggio, a Palazzo Biscari, alle 17.30.