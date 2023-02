Catania dall'alto: la città tra fuoco ed acqua

Catania dall'alto in basso, un viaggio che comprenderà due delle terrazze più belle della città, accompagnati come sempre da un'esperta ed appassionata guida. Il percorso inizierà dalla Chiesa di San Nicolò l’Arena, con il suo monumentale prospetto incompiuto: salirete centoquarantuno scalini che apriranno davanti uno spettacolo unico con panoramica mare-Etna, centro storico e skyline di Catania fino alle coste della città di Siracusa.

Proseguirete il tour alla scoperta dell'Akropoli dell'antica Katanè, con la guida che vi svelerà aspetti storici, curiosità e vi svelerà "chicche" uniche. Continuerete con la Badia di Sant’Agata e, in particolare, con la sua terrazza da cui, un tempo, le monache continuavano a seguire la vita della città e soprattutto ad assistere alle processioni, prima fra tutte quella dedicata alla Patrona Sant’Agata.

Salirete ancora più in alto, circa 40 metri, con la sensazione di toccare il cielo con un dito. Nell'ultima parte del tour scenderete giù e ci immergeremo in un viaggio nella parte "nascosta" del centro storico di Catania, alla scoperta di vicoli, angoli e storie vissute meno conosciute.

La quota di partecipazione è di 20 € a persona. Bambini sotto i 12 anni 10 €. Tour esclusivo per max n° 25 persone. Per il pagamento vi invieremo un link via whatsapp con gli estremi. (Include tickets per - ingresso camminamento gronda San Nicolò l’Arena - ingresso cupola Badia di Sant’Agata). - Meeting point davanti chiesa san Nicolò l'Arena ore 09.30. Fine tour intorno 12.30 circa.

Per prenotazione messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Catania dall'alto 19 febbraio" con nome,cognome, numero partecipanti e recapito telefonico ( indicate anche codice fiscale ed indirizzo di residenza di chi effettua il pagamento).