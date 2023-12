Musical 'Larson' all'Auditorium San Luigi Gonzaga

La vera, commovente, storia di Jonathan Larson, scrittore di musical statunitense prematuramente scomparso. Discriminazioni, pregiudizi, speranze, sogni. La storia di Jonathan e dei suoi amici ci insegna a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo.

“Larson” è il racconto in musica di una passione folgorante e di un talento che non conoscerà mai il proprio successo.

L'aspirante compositore di musical Jonathan si destreggia tra il lavoro da cameriere al Moondance Diner di SoHo – New York e la preparazione di un workshop sul suo musical e progetto "Superbia". Jon è in crisi e sente addosso la pressione di realizzare i suoi sogni prima di compiere i 30 anni: col suo compleanno di lì a una settimana, vede il workshop come la sua ultima opportunità di carriera. Il suo destino però si intreccia e si scontra con le vite delle persone a lui più care: la sua fidanzata, Susan, è indecisa sul trasferirsi in un’altra città per insegnare danza; Michael, il suo migliore amico, ha lasciato il mondo del teatro per una carriera di successo nell’industria pubblicitaria; Freddy, suo collega e amico, è gravemente malato a causa dell’AIDS, come molti altri in quel periodo.

