Zampognarea 2023 - XIX Edizione

Ritorna a Catania Zampognarea, il Festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, che animerà la città di Catania dal 1° dicembre 2022 al 26 dicembre 2023 con appuntamenti musicali, incontri, workshop e laboratori sugli strumenti musicali della tradizioni per grandi e piccini.

Giunto alla diciannovesima edizione il Festival, ideato dalle associazioni AreaSud e Darshan e con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, è ormai un punto di riferimento per la ricerca delle tradizioni della musica natalizia, alla riscoperta di quelle più nascoste e delle sperimentazioni frutto dell’unione con altre sonorità dell’Italia e del mondo.

Il primo appuntamento, evento in collaborazione con il DISUM dell'Università di Catania, è per venerdì 1 dicembre con un incontro di studio sul canto bizantino (ore 17.30) e con un concerto dell’Ensemble Kalophonia (ore 19.30) presso il CUT - Centro Universitario Teatrale Unict (ingresso libero). Dopo una tavola rotonda dal titolo "Kalophonia: progetto artistico per la valorizzazione di un patrimonio immateriale", si terrà il concerto dell’Ensemble Kalophonia, coro diretto da Giuseppe Sanfratello con la speciale partecipazione del cantore ecclesiastico grecoGerasimos Papadopoulos.

A seguire, sabato 2 dicembre avrà luogo l’incontro “Racconti, suoni e storie di zampogne” (ore 11:00) presso la Chiesa di Sant’Anna (ingresso libero): i musicisti del Festival faranno ascoltare e spiegheranno il funzionamento della zampogna, della cornamusa e degli strumenti simili in una Chiesa, quella di Sant’Anna, un tempo cappella di famiglia di casa Verga, dove le associazioni Areasud e Darshan organizzano da tempo attività per l'animazione musicale del centro storico e la valorizzazione dei giovani musicisti.

Seguirà la sera il concerto “M.L.L.” (ore 21:00 presso il Tinni Tinni Arts Club, Via Scuto 19 – ingresso a pagamento) per canto e lira sulla poetica pasoliniana e le tradizioni musicali antiche con Anna Maria Civico (voce) e Amedeo Fera (lira politiki). “M.L.L.” (Madre, Luoghi, Lingua) è un possibile filo rosso che conduce, attraverso la figura della madre e l’espressività delle tradizioni musicali più arcaiche, nel linguaggio e nei luoghi marginali dove secondo Pier Paolo Pasolini poteva situarsi la verità fonetica, del gesto e del pensiero.

I brani eseguiti durante il concerto appartengono a tradizioni musicali apparentemente molto diverse tra loro ma che in realtà condividono una stessa matrice musicale. I repertori saranno di tre tipi: la tradizione orale di regioni meridionali italiane (Calabria, Puglia, Sicilia), il canto gregoriano e la monodia bizantina.

Inoltre, da giorno 1 dicembre a giorno 26 dicembre 2023 presso il Tinni Tinni Arts Club saranno molteplici gli incontri, i workshop e laboratori sugli strumenti musicali organizzati per grandi e piccini.

Gli appuntamenti musicali continueranno per tutto il mese di dicembre. Per info 331/4861931 o areasudretefestival@gmail.com.

Zampognarea, che fa parte di Italiafestival, la principale associazione italiana di spettacolo dal vivo e multidisciplinare, è realizzato anche grazie al patrocinio e contributo della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo e al sostegno di una ricca rete associativa.