Catania è: tra musica, arte e tradizioni

Sicilia Gaia in collaborazione con l’Associazione Regionale Guide Turistiche, in occasione della giornata internazionale della guida turistica, propongono il tour guidato Catania è ... musica, arte, tradizioni, in memoria di Lucia Calderone, mente illuminata dedicata allo scenario turistico catanese, scomparsa prematuramente.

Un percorso alla scoperta di personaggi e luoghi che testimoniano la vocazione dei catanesi per la musica e gli strumenti musicali.* Attraverseremo la Villa Bellini, con il suo straordinario Viale degli uomini illustri, il chiosco della musica, via Pacini concludendo infine con una visita dedicata alla sede della Fondazione Kalos; luogo segreto nel cuore di Catania, che custodisce un piccolo museo dedicato ad un’esposizione di strumenti antichi e altri oggetti che raccontano la storia della Sicilia.

Questa visita vi stupirà e sarà un viaggio nel tempo tra usi, costumi e tradizioni della nostra isola. Tra strumenti musicali, giocattoli antichi e angoli “nostalgia”.

EVENTO GRATUITO, POSTI LIMITATI. Offerta libera per ingresso presso il museo della Fondazione Kalòs. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/h9SRPL8AtxibfG597. Info 3928079089. Appuntamento 9.30 (Ingresso Villa Bellini Lato Via Etnea). Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/wCy2mBBzv3ciP5gv9.