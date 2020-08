Catania esoterica

In questo tour sarete accompagnati da una guida altamente qualificata che ha pubblicato decine di libri su leggende, esoterismo, viaggi, arte, ecc. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Scoprirete curiosità, simboli religiosi, profani, massonici, ed esoterici. Le tappe principali del nostro itinerario comprenderanno piazza Stesicoro, la piazzetta del Santo Carcere, via Crociferi. Piazza Università, la fontana dell’Amenano il Duomo e la sua simbologia velata, il castello Ursino . Esoterismo, leggende, aspetti storici meno noti e simbologia saranno le principali chiavi di lettura del nostro tour. TOUR – MEETING POINT PIAZZA piazza Stesicoro di fronte ingresso anfiteatro ORE 19:55 inizio tour ore 20:00 - FINE TOUR ORE 22.15 circa. Il tour è svolto interamente a piedi non sono previsti ingressi. non ci sono barriere architettoniche. Adatto ai bambini. Costo 10 euro a persona 5 euro bambini da 4 a 10 anni.