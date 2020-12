Una Favola chiamata Catania Family Tour

C’era una volta e c’è ancora, una magica città incastonata tra il mare e il vulcano, costruita con una pietra speciale che le ha dato la forza di risollevarsi ogni volta che i nemici o la Terra cercavano di distruggerla. Se vuoi conoscere la storia della bella città di Catania, unisciti a Valeria Di Loreto in una passeggiata per le strade del centro storico.

PROGRAMMA. Appuntamento in via Crociferi davanti la Chiesa di San Giuliano alle ore 10:30. Numero massimo di partecipanti 16 (guida esclusa). Un facile itinerario per le vie del centro storico, della durata di un’ora e mezza circa, durante il quale verranno proposti giochini e indovinelli.

ETÀ CONSIGLIATA 5+. MISURE PRECAUZIONALI ANTI COVID-19 - Adotteremo tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggerci dal contagio utilizzando la mascherina a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Durante tutta la visita manterremo la distanza di sicurezza per nucleo familiare di almeno un metro.

- Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

PRENOTAZIONI. Per prenotare la visita scrivete a valeriadiloreto82@gmail.com oppure via Whatsapp 3284534881. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 3,00 per gli adulti, 10,00 per i bambini.