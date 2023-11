Catania Film Fest 2023, conferenza stampa e cerimonia di apertura con il film “L’Avamposto”

Mercoledì 15 novembre, alle ore 16.30, presso la sala grigia di Zo centro culture contemporanee, si svolgerà la conferenza stampa di inaugurazione della dodicesima edizione del Catania Film Fest, al quale saranno presenti il Sindaco di Catania Enrico Trantino, il Direttore della Cultura del Comune di Catania Paolo Di Caro, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania Gianni Latino, il Dirigente Responsabile della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino, la Presidente del Comitato Scientifico Stefania Rimini, il Presidente del Festival Daniele Urciuolo, il Fondatore e Direttore Artistico Cateno Piazza, i componenti del Comitato Scientifico, i partner e i sostenitori. Seguirà una masterclass dal titolo “Cineturismo: come costruire le fondamenta per il futuro”, a cura di Michelangelo Messina, ideatore del Cineturismo, fondatore e direttore artistico di Ischia Film Festival. Subito dopo, alle 17.30 nella sala verde, la proiezione del film “Gli Ospiti” di Svevo Moltrasio, in concorso nella sezione “Catania Film Italiana”, e l’incontro con l’attore protagonista Leonardo Bocci. Dalle 18.00 alle 19.00, nella sala grigia, l’incontro con l’attrice Manuela Ventura e l’attore Francesco Foti, protagonisti del corto “Notti d’estate” di Riccardo Cannella, legato alla figura di Paolo Borsellino. A seguire, in sala verde, la proiezione dei corti “Notti d’estate”, “Recomaterna” di Giuseppe Sangiorgi e “Omayma” di Fabio Schifilliti, tutti in concorso nella sezione “Catania Corto Italiana”, con la partecipazione dei registi, del cast artistico e tecnico. Chiuderà la serata, alle 21.00 in sala verde, l’anteprima siciliana del film fuori concorso “L’Avamposto” di Edoardo Morabito, presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori nell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo la proiezione incontro con Edoardo Morabito e il musicista Vincenzo Ganci, autore della colonna sonora. Nel programma del Catania Film Fest sono presenti oltre 60 opere tra lungometraggi, documentari e cortometraggi in concorso e fuori concorso, provenienti da 20 Paesi d’Europa, divise in quattro sezioni competitive: Catania Film Europa, Catania Film Italiana, Catania Corto Europa, Catania Corto Italiana. A decretare le opere vincitrici sarà la Grande Giuria del CFF presieduta da Carlo Sironi e composta da dodici giurati, articolata in 4 giurie specifiche formate da registi, sceneggiatori, compositori, produttori, critici, giornalisti e direttori artistici. Il Catania Film Fest è organizzato con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del Programma “Sensi Contemporanei” e “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, e con il patrocinio di: Comune di Catania, Accademia di Belle Arti, University of East London, Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, Fermati al Rosso – Associazione Palinuro e Folk di Magda Masano. Programma completo, elenco dei partner e dei sostenitori, e biglietteria, sul sito ufficiale www.cataniafilmfest.it