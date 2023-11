Catania Film Fest 2023, Donatella Finocchiaro presta la voce a Sant’Agata

Sarà un finale in crescendo quello della XII edizione del Catania Film Fest, diretto da Cateno Piazza e presieduto da Daniele Urciuolo. Nella giornata di sabato 18 novembre la protagonista sarà Donatella Finocchiaro che incontrerà il pubblico dello Zo centro culture contemporanee alle ore 17.30 perché ha prestato la voce a Sant’Agata nel docufilm “Devoti tutti” di Bernadette Wegenstein. Unendo animazione e cinema verité, l’opera ripercorre la vicenda della martire di Catania con una lente personale e femminista. Il programma della giornata prevede la proiezione di “L’oca è fuori” di Davide Casagrande (ore 16) “Non credo in niente” di Alessandro Marzullo (ore 19) e il documentario “Grazie Lina” di Yari Gugliucci dedicato alla mitica Wertmuller. In mattinata spazio ai cortometraggi “Il Pirata. Memorie Da Spoon River” di Cristiano Ciliberti, “La Mia Terra Di Nessuno” di Francesca Belli, “Cinema Arturo” di Costanza Cioncolini, “Fuliggine” di Domenico Pisani, “Scomparire” di Daniele Nicolosi e “Boy'sThings” di Raquel Colera. Ospite della Domenica 19 novembre è Giorgio Tirabassi protagonista del cortometraggio “Lo Zio di Venezia” di Alessandro Parrello. Previste anche le proiezioni di “Ciò Che Resta” di Antonella Spirito, “Elogio” di Giuseppe Cardaci, “Il Pastore Di Nuvole” di Lorenzo Cassol, “Sir” di Maurizio Ravallese, “Due Mondi Separati” di Marianna Sciveres, “Dive” di Aldo Iuliano. Spazio poi a “The Woddafucka Thing” di Gianluca Vallero Alle 17.30, a “Rumore - Human Vibes” Di Simona Cocozza Alle 19, “Tilipirche” di Francesco Piras alle 20.20.Chiude la serata la performance audio/video della compositrice Ginevra Nervi per la sezione “Sinestetica – Vedere il suono, sentire l’immagine”. Infine verranno svelati i vincitori dellaquattro sezioni competitive: Catania Film Europa, Catania Film Italiana, Catania Corto Europa, Catania Corto Italiana. Il Catania Film Fest è organizzato con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del Programma “Sensi Contemporanei” e “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, e con il patrocinio di: Comune di Catania, Accademia di Belle Arti, University of East London, Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, Fermati al Rosso – Associazione Palinuro e Folk di Magda Masano. Programma completo, elenco dei partner e dei sostenitori, e biglietteria, sul sito ufficiale www.cataniafilmfest.it