Catania Misteriosa

Esplora i Misteri e le Leggende di Catania in un Tour Notturno Spaventoso. Hai mai desiderato immergerti nell'atmosfera misteriosa e affascinante di una città millenaria di notte?

Allora questo tour è quello che fa per te! Unisciti a noi in un viaggio indimenticabile attraverso i segreti inquietanti e i racconti che ti faranno venire i brividi di Catania. Mentre la notte avvolge la città, la nostra esperta guida, un attore abile nell'arte della narrazione, ti condurrà per le strade inquietanti e gli angoli nascosti, condividendo storie che ti faranno accapponare la pelle.

Preparati ad essere affascinato dalle leggende spaventose e dalle storie sovrannaturali tramandate di generazione in generazione. Il Tour Inizia a Piazza Stesicoro a Catania alle 21.

Tour Esclusivamente a piedi con guida in Inglese. Costo a persone €25. Per prenotazioni puoi scrivere su whatsup 3513113813. Il Tour Finisce intorno alle 23 a Castello Ursino.