Catania nobile - Visita al Parco Paternò del Toscano

Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

Il Parco Paternò del Toscano si estende per circa 3 ettari ed offre un’esperienza sensoriale e visiva regalando profumi e scorci di un’armonia rara. Accompagnati dalla famiglia Paternò, ammirerete due aree distinte: la vegetazione tropicale e il bosco mediterraneo.

Il Parco nel 1993 è stato posto sotto tutela dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Regione Siciliana come giardino storico che vanta una importante collezione di palme, circa 42 varietà, ma anche Cycadacee, Yucche, Encephalartos e alcune piante a rischio di estinzione e tutelate dalla convenzione di Washington.

MEETING POINT: Ore 11.00 via Roma n. 61 Sant’Agata Li Battiati. Inizio visita: ore 11.15 (durata 1h). DURATA 1 ora circa. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 (pagamento in loco). Gratuito per i bambini fino a 6 anni. Ridotto da 7 a 13 anni € 6,00 L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili).

Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/xMHqp7p1TmsZh4RDA. Info: whatsapp 3928079089. Lo stesso giorno alle 10.30 si terrà un laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Quota a bambino €15,00 p.p. Prenotazione e programma disponibili cliccando su questo link https://www.eventbrite.it/e/474281176767.