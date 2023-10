Catania Off Fringe Festival: 'Canto 33'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Peppe, classe 1910. Servo pastore dall’età di 6 anni, la sua vita è un miscuglio di avventure, esperienze, fatiche, paure e coraggio. Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale e alla Guerra Civile Spagnola. Si sposa e vive a Roma, città in cui nasce suo figlio e poi sua nipote. Peppe, servo pastore dall’età di 6 anni, è povero di finanze ma ricco di fantasia e intelletto.

È coraggioso ed innamorato della sua terra d’origine: la Sardegna. Peppe è semianalfabeta ma conosce la Divina Commedia a memoria, in particolare i Canti dell’Inferno, che continua a recitare immedesimandosi, sentendoli col cuore, registrandosi su nastro, come fosse una dichiarazione.

Da questo ritrovamento nasce «Canto 33», un monologo che mescola stand up comedy, narrazione e poesia per raccontare la vita di Giovanni Giuseppe Seddaiu, pastore sardo che conosce a memoria l’opera dantesca. «Canto 33» descrive questa sua ossessione per la Divina Commedia e, nel mentre, ne racconta la vita avventurosa e travagliata lungo tutto l’arco del ‘900.

In scena, oltre alla nipote Federica Seddaiu, anche la voce registrata su quelle audiocassette, in un dialogo che travalica il tempo e i confini della vita.

Tra comicità, ironia e commozione, si evocano i ricordi familiari di un’adolescente ribelle e Dante Alighieri diventa la guida attraverso cui ritrovare le proprie radici e la propria terra. Lo spettacolo rientra nella programmazione di Catania Off Fringe Festival 2023 che si propone di accogliere e valorizzare le proposte di attori, attrici e autori che scrivono e interpretano finestre di vita o rileggono i classici con linguaggi e visioni originali.

Giorni e orari:

giovedì 19 ottobre alle 21:30

venerdì 20 ottobre alle 17:30

sabato 21 ottobre alle 19:30

domenica 22 ottobre alle 21:30

Il monologo ha una durata di 60 minuti circa. Biglietti sul sito di Catania Off Fringe Festival o alla biglietteria del centro culturale.